Kafein ve kahve uykusu nasıl yapılır?

Kafein uykusu uzun süre çalışmak zorunda kalanların ve uyanık kalmak zorunda olanların başvurabileceği kafein ile uyanık kalma uygulamasıdır. Kafeinin uyku açma ve uyarıcı özelliğini uyku ile birleştirerek ortaya çıkan bir uyanık kalma hali oluşturmaktır. Uykusuzluk; uykuya doyamayan ve uyku sorunları yaşayan kişiler nu uygulama ile rahatlayabilirler.

Belli bir süre uykusuz kalmak için bu uygulama şu şekilde yapılmaktadır. Saatinizi 15 dakikalık bir zamana ayarlayın. Öncesinde bir bardak kahve (2 kutu kola veya enerji içeceği) ve kesintiye uğramadan uyunabilecek bir yer. Kahveyi hızlıca içerek yatıyorsunuz ve saat çalınca kalkıyorsunuz. Bu kadar basit. Kestirmiş bir halde kalkıyorsunuz ve kendinizi çok fazla uyanık hissediyorsunuz.

Özellikle acil durumlarda ve uykuyu az uyuyup zinde olmak isteyenler için uygulanabilir bir yöntem. Amaç sadece mecbur kalıncak durumlarda bunu yapmak. Sonrasında zaten uykunuzu dilediğinizce alabilirsiniz.