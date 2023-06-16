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Kafedeki tartışma kanlı bitti! Birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu

Kocaeli'de H.A., bir kafede aynı masada birlikte oturduğu M.A.'yı çıkan tartışmada silahla vurdu

Giriş: 16.06.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kafede birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu
DHA

Kocaeli'de kafede çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Berk Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Birlikte kafede oturan H.A. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., yanındaki tabanca ile M.A.'yı bacağından vurdu Şüpheli H.A. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, H.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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