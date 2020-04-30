Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdiği uyuşturucu maddeleri kent genelinde pazarlama hazırlığında bulunan yabancı uyruklu S.B. isimli operasyonla yakaladı.

KİMLİĞİ SOSYLA MEDYADAN TESPİT EDİLDİ

Habertrük'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan kod adlı yabancı uyruklu bir şahsın, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışma başlatan jandarma, sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Yapılan çalışmada şüphelinin gerçek adının S.B. olduğu ve müşteri bulmak için kafeteryalarda dolaştığı tespit edildi.

JANDARMA ÖZEL NARKOTİK EKİBİ YAKALADI

Sosyal medya üzerinden fotoğraflarına ulaşan jandarma özel narkotik ekibi, yaklaşık bir hafta boyunca kafeteryalarda gece gündüz şüphelinin izini sürdü. Şüphelinin tespit edilmesinin ardından yakın takibe başlayan ekip, şüphelinin uyuşturucu maddeleri depoladığı ikamet adresini belirledi. Zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde kıskıvrak yakaladı.

28 KİLO UYUŞTURU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın evinin her odasında kendisine ayrı bir depolama alanı oluşturduğu görüldü. Özellikle salonda televizyon ünitesi, yatak odasında baza altı, gardrop ve çekmece içleri ile birlikte çeşit çeşit çantaların, uyuşturucu madde ve nakit para saklamak için ayrıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.