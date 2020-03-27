Kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı - MALATYA

İlçe merkezinden otomobiliyle evine giden bir kişi, kara yolunun ortasında başını kraker ambalajına sokarak sıkıştıran bir kirpi gördü

Kirpinin sağa sola giderek kafasındaki ambalajı çıkarmak için uğraştığını fark eden sürücü, yol ortasında kontrolsüz hareket eden kirpinin başındaki ambalajı çıkarttı.Başındaki ambalajdan kurtarılan kirpi daha sonra doğaya salındı.