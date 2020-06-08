Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı - Güvenlik kamerası - İZMİR

AA

İZMİR (AA) - Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39),35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.