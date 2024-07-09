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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafasına demir saplanan işçi öldü! | Son dakika haberleri

        Avcılar'da şantiyede kafasına demir saplanan işçi hayatını kaybetti

        İstanbul Avcılar'da şantiye alanında kafasına yukarıdan demir düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:28
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        Kafasına demir saplanan işçi öldü!
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        Avcılar'daki olay, öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüsün içinde bulunan şantiye alanında Yılmaz Tarhan'ın (50) kafasına çalıştığı esnada yukarıdan demir düştü. Demir Tarhan'ın kafasına saplandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Tarhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla ilgili ilgili çalışma yaparken, adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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