Kafası traktör şaftına takılan kadın hayatını kaybetti

İlçenin Kasaplar köyünde M.Y. isimli şahsa ait çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu Fatıma Isa (32),2 çocuğuyla birlikte ahırda çalıştığı sırada çalışır halde bulunan traktöre yem karma makinesini takmak istedi.

Fatıma Isa, kafasının traktör şaftına takılması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Isa'nın cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.