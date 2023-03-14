Kafadar ve Gökhan Tepe'den 'Aşık'

HABERTURK.COM

Kafadar grubuna Gökhan Tepe’den destek geldi. Düete imza atan Kafadar ve Gökhan Tepe, sözleri Ayla Çelik, bestesi ise Gökhan Tepe’ye ait olan ve yıllarca Ebru Gündeş’in sesiyle hafızalara kazınan 'Aşık’ı seslendirdi. 'Aşık’ın düzenlemesini Çağlar Kocatepe, klibin yönetmenliğini ise Adem Doğan üstlendi.

Esat Kaba yapımcılığında dinleyicilerle buluşan Kafadar ve Gökhan Tepe düeti 'Aşık'ın düzenlemesini Çağlar Kocatepe, klibin yönetmenliğini ise Adem Doğan üstlendi.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak dinleyicilerle buluşması planlanan şarkı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi de etkileyerek tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketleri sonrasında çıkış tarihini ertelemişti.

'Aşık', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO