Kafa karıştıran levha kaldırıldı

Balıkesir'de kafa karıştıran levha değiştirildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kafa karıştıran ve tartışmalara yol açan trafik levhası değiştirildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Altınyol Kavşağındaki kafa karıştıran trafik levhası Belediye ekipleri tarafından değiştirildi.
İHA'nın haberine göre Akçay’dan gelerek Burhaniye yönüne gidecek araçları Eczacı Rasim Caddesi'ne yönlendiren levhanın değiştirilmesi sürücüleri sevindirdi.
Tartışmaların ardından duruma müdahale eden belediye ekipleri hatalı olan levhayı değiştirdi.
"İLK KEZ GELENLER SIKINTI YAŞIYORDU"
Levhanın değiştirilmesine sevindiklerini kaydeden emekli bankacı Mustafa Karabıyık, belediye ekiplerine teşekkür etti. Mustafa Karabıyık, “Hatalı levha yüzünden, yöreyi bilmeyen pek çok insan sıkıntı çekiyordu. İlçe merkezine gitmesi gereken araçlar bu caddeye geliyordu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Emekli astsubay Mustafa Dirlik de, "Yöreye ilk kez gelen sürücüler sıkıntı çekiyordu. Böyle iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.