Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kafa karıştıran levha kaldırıldı

        Balıkesir'de kafa karıştıran levha değiştirildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kafa karıştıran ve tartışmalara yol açan trafik levhası değiştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafa karıştıran levha kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Altınyol Kavşağındaki kafa karıştıran trafik levhası Belediye ekipleri tarafından değiştirildi.

        İHA'nın haberine göre Akçay’dan gelerek Burhaniye yönüne gidecek araçları Eczacı Rasim Caddesi'ne yönlendiren levhanın değiştirilmesi sürücüleri sevindirdi.

        Tartışmaların ardından duruma müdahale eden belediye ekipleri hatalı olan levhayı değiştirdi.

        "İLK KEZ GELENLER SIKINTI YAŞIYORDU"

        Levhanın değiştirilmesine sevindiklerini kaydeden emekli bankacı Mustafa Karabıyık, belediye ekiplerine teşekkür etti. Mustafa Karabıyık, “Hatalı levha yüzünden, yöreyi bilmeyen pek çok insan sıkıntı çekiyordu. İlçe merkezine gitmesi gereken araçlar bu caddeye geliyordu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

        Emekli astsubay Mustafa Dirlik de, "Yöreye ilk kez gelen sürücüler sıkıntı çekiyordu. Böyle iyi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Balıkesir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Hakkari-Çukurca yolu kapandı
        Hakkari-Çukurca yolu kapandı
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Böyle dönüş görülmedi!
        Böyle dönüş görülmedi!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa