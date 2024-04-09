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        Haberler Gündem Güncel Kafa kafaya çarpıştılar: 9 yaralı

        Kafa kafaya çarpıştılar: 9 yaralı

        Diyarbakır'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:59
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        Kafa kafaya çarpıştılar: 9 yaralı
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        Bayram tatili ile birlikte birbiri ardına kaza haberleri geliyor. Son dakika haberlerine göre; Diyarbakır'da meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGF 667 plakalı otomobil bayram alışverişinden sonra içerisinde çocuklarla beraber köye gitmek için yola çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

        Bayram Alışverişi için kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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        Yoldan geçen araçların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. İsimleri öğrenemeyen 4’ü çocuk 9 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kontrollü olarak trafiğin akışının sağlandığı yolda polis inceleme yaptı.

        Kazada isimleri öğrenilemeyen 4'ü çocuk 9 yaralıdan bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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