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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Ergün hayatını kaybetti

Giriş: 07.05.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü
DHA

Bilecik'te, otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Pelitözü Göleti mevkisinde meydana geldi.

Beytullah Y. (30) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ergün (32) idaresindeki otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ergün'ün cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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