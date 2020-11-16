KAEÜ'nün yerli ve milli yazılımı uzaktan eğitimde gurur kaynağı oldu

KAEÜ'nün, eğitimde kalite güvencesi için 2016 yılında başlattığı ve Eğitim Fakültesinde pilot olarak uyguladığı Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP),salgın sürecinde yazılım eklemesi yapılarak eğitim portalına dönüştürüldü.
Özel bir şirketle yapılan anlaşma ile altyapısı 3 yıl önce hazırlanan proje sayesinde üniversitedeki 20 bin öğrenci Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı vasıtasıyla sorunsuz şekilde derslerini on-line sürdürüyor.
Proje hakkında bilgi veren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için tasarlanan ve salgın döneminde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'na dönüştürülen projenin, eğitim alanındaki millileşme hedefine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
AYDEP'in, öğrenmeye ve öğrencinin çok yönlü gelişimine katkı sağlamak için 4 yıl önce planlandığını belirten Karakaya, önceden tespit edilen yeterliliklerin öğrencilere kazandırılmasına, öğrenme girdi ve çıktılarının değerlendirilmesine imkan verildiğini ifade etti.
Pilot olarak başlattıkları projeyi üniversitenin tüm birimlerine yaygınlaştıracakları aşamada Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirten Karakaya, şöyle devam etti:
"Pandeminin gelmesiyle yeni bir evreye geçmiş olduk. Örgün eğitimde pilot olarak uygularken zaten uzaktan erişimi on-line kullanıyorduk. Pandemide uzaktan eğitim yazılımı ile ayrı bir modül de ekleyerek yolumuza devam ettik. Uzaktan eğitim ile eğitimde kalite güvencesini birleştirdik. İki gün içinde değişimi gerçekleştirerek 12 modülle sistemimiz üzerinden uzaktan eğitime başladık. Şu anda online eğitimi en iyi yapan üniversitelerden biri haline geldik."
Öğrenci İşleri Dairesi'nde örgün eğitimde yürüttükleri sistemi anlaşmalı oldukları şirketin sanal alemine aktarınca üniversitenin uzaktan eğitime hazır hale geldiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:
"Eğitimin bütün girdisi ve çıktısını kendi server envanterimizde kaydedip depoladığımız yerli ve milli bir sistemimiz var. Bununla hem öğrencimizin bilişsel değişimini ölçebiliyoruz hem uzaktan eğitimle öğrencimize erişebiliyoruz. Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı, yerli ve milli bir yazılım olması, bilgi güvenliğini sağlaması ve eğitimde kalite güvencesini de sağlamasıyla ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistemdir."
- Diğer üniversitelerin kullanımına açılacak
YÖK ile irtibata geçerek yerli ve milli yazılımla oluşturulan uzaktan eğitim portalını ve AYDEP'i bir yıl ücretsiz olarak diğer üniversitelerin de istifadesine sunmayı hedeflediklerini bildiren Karakaya, "Portalımızı isteyen üniversitemize kurulumu, eğitim öğretim süreçleri ve bilgilendirmeleri ile bir yıl süreyle ücretsiz kullandırma kararı aldık. Yabancı kaynaklı uzaktan erişim sistemleri bilgi güvenliği konusunda sıkıntılı sistemlerdir. Bu sistemimiz yerli ve milli olarak bütün üniversitelerimizin kullanımına açıktır." diye konuştu.
Rektör Yardımcısı ve AYDEP Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de eğitimin tüm süreçlerinin ve öğrencilerdeki değişimin portalın sağladığı verilerle kontrol edilebildiğini dile getirdi.
Ortak sayfadan öğrenci ve öğretmenlerin sisteme girebildiğini aktaran Karahocagil, "Eğitimin bütün müfredatını sistemde görebilmekteler. Sınavlarını bu sistem üzerinden yapabilmekteler. Hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri derslerin hangi yetkinlik ve yeterlilikte işleneceğini, hangi hafta hangi hedeflerin geçileceğini görüyorlar. Hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri online derslerin kalite güvencesinin takibini de sağlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
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