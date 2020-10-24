Taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor. Kadroya geçen taşeron işçiler bakanlık tarafından yüzde kaç zam yapılacak merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin de tarihleri belli oldu.

TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Şimdiye kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor..

YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM

Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.

DÖRDÜNCÜ TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR YAPILACAK?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır..