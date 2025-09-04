Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kadirli'de "Tarımsal Su Canlandırma Projesi" | Son dakika haberleri

        Kadirli'de "Tarımsal Su Canlandırma Projesi" başlatıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Tarımsal Su Canlandırma Projesi" başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 18:45 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de "Tarımsal Su Canlandırma Projesi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Tarımsal Su Canlandırma Projesi" başlatıldı. Türk Kızılay'ın, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği işbirliğinde hayata geçirdiği proje kapsamında Vayvaylı köyündeki bir düğün salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Muhtarlar ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, projeyle iki noktadaki atıl su kaynaklarının tarım arazileriyle buluşturulacağını söyledi.

        Çalışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Saygılı, şöyle konuştu: "Projede 2 binden fazla çiftçinin yararlanması ve 5 bin hektar arazinin sulanması hedefleniyor. Pompa istasyonu ve altyapı tesisleri kuruldu. Çiftçilere modern sulama teknikleri, suyun verimli kullanımı ve teknolojik ekipmanlar konusunda eğitimler verilecek. Proje kısa vadede su sorunlarını çözecek, uzun vadede ise su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak."

        Saygılı, ilçedeki programı kapsamında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle kurulan butik mağazanın açılışını da yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #osmaniye haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa