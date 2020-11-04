Kadirli'de aşevi tekrar hizmet vermeye başladı - OSMANİYE

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Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, tespit edilen ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlıların evlerine yemek dağıtımı yapacaklarını kaydetti.Evlere yemek hizmetinin aksamadan devam edeceğini belirten Tarhan, "Salgın dolayısıyla aşevinde hizmete ara verilmişti. Daha önceleri vatandaşlar yemeklerini burada yiyorlardı. Şu an 150 aileye günlük 3 çeşit sıcak yemek veriliyor. Kadirli'de, Allah izin verirse aç, susuz kimseyi bırakmayacağız." diye konuştu.Yemek hizmeti alanlardan Fatma Yılmaz da hizmetten çok memnun olduğunu belirtti.