Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl?

Kadir Topbaş son sağlık durumu nasıl? soruları gündemde. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı. İşte Kadir Topbaş'ın sağlık duruma dair ayrıntılar...

KADİR TOPBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Corona virüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, 16 Kasım'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

Topbaş’ın hastaneye kaldırıldığını oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından duyurmuştu.