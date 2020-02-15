15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
AMCASININ OĞLU DA İFADE VERDİ
Soruşturmayı sürdüren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Duran'ın 4 ay önce Ayşe D. ile Antalya'dan Eskişehir'e gidip, burada bir süre aynı evde birlikte yaşadığı amcasının oğlu B.D.'nin ifadesinin alınması yönünde talimat verdi. Talimat gereği B.D.'nin Eskişehir'de ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten B.D., "Ayşe ile birlikte Antalya'dan gelerek bir süre benimle kaldılar. Daha sonra Konya'ya geçtiler. Burada kaldıkları süre zarfında bir sıkıntıları olmadı. Zaten severek birlikte olmuşlardı" dediği öğrenildi.
HALI SAHADA MAÇ YAPANLARIN DA İFADESİ ALINDI
Polis, halı sahada maç yaparken Ayşe D.´nin çığlıkları üzerine olay yerine koşan, 4'ü Suriye uyruklu, 5 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurdu. Tanıklar, olayı görmediklerini, Ayşe D'nin çığlıkları üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.
EŞYALARI DA İNCELEMEYE ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı, Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafetleri, montu ve okul çantasını da incelenmek üzere kriminale gönderdi. Kıyafetlerin üzerinden yola çıkılarak, yerde bir boğuşmanın olup olmadığı, olduysa boğuşmanın derecesinin belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.
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