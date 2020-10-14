Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası - Özgür Duran'ın anne ve babası - KONYA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan maktul Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duran, karar sonrasında, Konya Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Karardan memnun olmadığını belirten anne Duran, "Kadir Şeker bizim hayalimizi aldı. Biz onun hayalini almadık. O insan evladıysa bizimki de insan evladıydı. Yazıklar olsun bu insanlara. Onu kahraman ilan ettiler. Kimseye hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.
- Aile ve ailenin avukatları karardan memnun kalmadı
Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirmede bulunan, maktul Duran'ın ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut ise başından beri durumun kadına şiddet olayı olmadığını savunduklarını anlattı.Akbulut, "Mahkeme de aynı kanaatte bulundu. Aile çok yıprandı. İstinaf aşaması olacaktır. Elimizden geleni yapacağız." dedi.
Ailenin avukatlarından Metehan Uluman ise verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini dile getirerek, "Haksız tahrik üst limitten uygulandı. Gereken mercilere başvuracağız. Burada bir hukuk savaşı veriyoruz." ifadesini kullandı.Baba Cengiz Duran da herkesin bu ülkenin vatandaşı olduğunu, hiç kimsenin bir katilin arkasında durmaması gerektiğini kaydetti.
- "Böyle adaleti kabul etmiyoruz"
Öte yandan duruşma öncesinde, Konya Kadın Meclisi Sözcüsü Ezgi Çetinkaya ile tartışan aileyi polis ekipleri ayırdı.Çetinkaya, Kadir Şeker'in haksız yere aylardır tutuklu olduğunu ileri sürdü.Emine Bulut cinayetinde gösterilen tepkisizliği eleştiren Çetinkaya, benzer bir davranış sergilemeyen Kadir Şeker'in, bu duruma sessiz kalmadığını söyledi.
Çetinkaya, "Bugün yargının vereceği karar, bundan sonra şiddete tanık olanların olaylara müdahale edip etmemesini etkileyecek. Böyle adaleti kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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