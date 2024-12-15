Kadir İnanır hakkında açıklama
Hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında yeni bir açıklamada bulundu
Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Kadir İnanır, sağlığında görülen iyileşme nedeniyle geçtiğimiz hafta tabucu edilmişti.
Yapımcı Ali Gündoğdu'nun kendisini ziyaret ettikten sonraki paylaşımıyla Kadir İnanır'ın bir fotoğrafı, aylar sonra ilk kez görülmüştü.
Hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Kural, "Mücadeleye devam derken, bir süreliğine fizik tedavi merkezine döneceklerini belitti.