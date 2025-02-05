Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi
Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.
Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, iş insanı Mithat Erdem ziyaret etti.
Kadir İnanır, tedavisi için belli aralıklarla hastaneye gidiyor.
Mithat Erdem, birlikte yer aldıkları fotoğraflarını; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" mesajıyla paylaştı.