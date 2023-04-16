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Kadir Gecesi tesbihatı 2023: Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler!

Kadir Gecesi için coşkulu bekleyiş devam ederken Müslüman dünyasında ayrı ve özel bir yeri olan bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen kişiler için Kadir Gecesi tesbihatını bir araya getirdik. Bayramın müjdecisi olan Kadir Gecesi sonrasında Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Giriş: 16.04.2023 - 02:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kadir Gecesi tesbih ve zikirleri... İslam dünyasında önemli bir yeri olan Kadir Gecesi bekleniyor. Yapılacak ibadetler ile günahların affedileceği Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmek, tövbe etmek oldukça önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Diyanet ile Kadir Gecesi tesbihatı...

  • KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

    100 La ilaheillallah

    100 Elhamdülillah

    100 Allahü Ekber

    100 Sübhanallah

    100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

  • 100 "Elem neşrah leke sadrak"

    100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

    100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

    100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

    100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

    100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

  • Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

    La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

    Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

    Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

  • KADİR GECESİ İBADETLERİ

    Bol bol zikir çekilmeli.

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

    Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

    Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

    Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

    Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

  • KADİR GECESİ DUASI

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisi şerifinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir. (Buhari, Fazlu Leyleti'l-Kadr) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

    Hz. Aişe R.a: "Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz : "Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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