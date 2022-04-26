KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilenen Kadir Gecesi Ramazan Ayı’nın 27. gecesi yani 26. günü 27. güne bağlayan gece olarak genel kabul görse de Ramazan Ayının tam olarak hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Buna göre bu yıl Ramazan ayının 27. Gecesi yani genel kabulle Kadir Gecesi olduğuna inanılan 2022 yılında 27 Nisan akşamından 28 Nisan’a kadar idrak edilecek.