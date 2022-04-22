Kelime anlamı olarak kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” anlamlarına gelir. İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı bir gecedir. Kadir Gecesi ne zaman olduğu merak edilen konuların başında yer almaktadır. Peki Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilenen Kadir Gecesi Ramazan Ayı’nın 27. gecesi yani 26. günü 27. güne bağlayan gece olarak genel kabul görse de Ramazan Ayının tam olarak hangi gecesinin Kadir Gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Buna göre bu yıl Ramazan ayının 27. Gecesi yani genel kabulle Kadir Gecesi olduğuna inanılan 2022 yılında 27 Nisan akşamından 28 Nisan’a kadar idrak edilecek.

2022 KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

İslam inancına göre Kur'an'ın bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir. Kadir Gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü’minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur. Kadir Gecesi'nin tam tarihi bilinmemekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına ve genel kanı yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece idrak edilecek.