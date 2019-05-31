Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için kutsal bir gün sayılan Kadir Gecesi'nde sevabını düşünerek bol bol ibadet ederek geçirenlerin günahlarının da affolunacağı söyleniyor. İşte ili rekatlık kadir gecesi namazı

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR GECESİ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA

Kadir Gecesi namazının ardından okunacak dua şöyledir;

Subhane men huve kaimun yesheru subhane men huve daimun lem yezel subhane men huve hafızun la yağfelu subhane men huve caviru la yenhalu subhane men huve rahımün la yağcil subhanallah vehamdülillah ve la ilahe illalahü vallahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billah'il azim