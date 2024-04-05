Resimli Kadir Gecesi mesajları, 5 Nisan Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. En güzel anlamlı Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek bir tık uzağınızda. 11 ayın sultanı Ramazan Ayının son günleri yaşanırken; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en özel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte, 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler için kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları...

EN GÜZEL VE ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.