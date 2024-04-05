En anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinize 'Kadir Geceniz Mübarek Olsun' mesajı gönderin
En anlamlı Kadir Gecesi mesajları bugün idrak edilecek Kadir Gecesi sebebiyle gündeme geldi. İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde eller semaya açılacak, dualar edilecek ve Allah'tan af dilenecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gecenin ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler; kısa, uzun, yeni, farklı, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte, en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları ile resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun sözleri...
Resimli Kadir Gecesi mesajları, 5 Nisan Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. En güzel anlamlı Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek bir tık uzağınızda. 11 ayın sultanı Ramazan Ayının son günleri yaşanırken; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en özel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte, 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler için kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları...
EN GÜZEL VE ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI 2024
Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalplerinizin nur ile dolması ve sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
FARKLI VE EN YENİ KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN MESAJI
Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.
Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.
Kadir Geceniz mübarek olsun, bu geceyi ibadetle, dua ile geçirerek huzur bulmanız dileğiyle.
Ey Rabbimiz, rahmetinle bizleri kuşat, merhametinle bize şefkat et. Kadir Gecesi'nin bereketiyle yüreklerimizi aydınlat, dualarımızı kabul eyle. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Bu mübarek gecede sevdiklerimizle bir arada olmanın huzurunu yaşayalım, dualarımızı yürekten edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun
AYETLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. (Kadir Suresi 3-4-5. ayet)
KISA VE UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI
Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.
Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın.
En son ve hakiki din olan İslam'ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olmasını, adalet ve dürüstlüğün hakim olduğu sevgi dolu mutlu günlerle birlikte temenni ve niyaz eylerim. Kadir Geceniz kutlu olsun…
Allah'ım, lütfunla bizi bağışla, merhametinle bize şefkat et. Bize hidayet ver ve doğru yoldan ayrılmamızı engelle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
HADİSLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabbim. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Bedende baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her Müminin armağanlara garkettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi, affın ve bağışlamanın yoğunlaştığı bir gecedir. Yüce Allah bizi affetsin, dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
DUALI KADİR GECESİ SÖZLERİ
Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Allah’ım, senin sonsuz rahmetin ve merhametin önünde hürmetle eğiliyor, dualarımızı kabul etmeni, günahlarımızı affetmeni diliyoruz. Bizlere hidayet ver, doğru yolda yürümemizi, sana olan bağlılığımızı güçlendirmemizi nasip eyle. Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketiyle bizi kuşat, dualarımızı, niyetlerimizi kabul eyle. Bizlere sevdiklerimizle birlikte huzur dolu nice güzel günler ve geceler nasip eyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Yüce Allah'ım, Kadir Gecesi'nde bizlere rahmetini, mağfiretini ve lütfunu bolca ihsan et. Kalplerimizi imanla doldur, bize doğru yolu göster. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, sevdiklerinizle bir araya gelip huzur dolu anlar geçirmeniz dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.