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        Haberler Yaşam KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 | Anlamlı, dualı, hadisli, en güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri gönder! Kadir Gecesiniz Mübarek Olsun! Hayırlı Kandiller mesajı

        Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları yayınlandı

        Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile anlam bulacak. Ramazan ayının 26. Gününü 27'sine bağlayan gece Kadir Gecesi'nde sevdiklerine kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Kadir Geceniz Mübarek Olsun mesajı göndermek isteyenler en güzel seçenekleri araştıracak. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece resimli Kadir Gecesi mesajı seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte kısa, uzun, yeni, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:56
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        • 1

          İslam dünyasının en hayırlı günlerinden biri olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. 5 Nisan Cuma gününe denk gelen Kadir Gecesi mesajları şimdiden araştırılıyor. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyen müminler resimli Kandil Geceniz Mübarek Olsun yazıları ile sevdiklerine mesaj atacak. İşte, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri 2024

        • 2

          KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

          Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.

          Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

        • 3

          Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..

          Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller..

          Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.

        • 4

          Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

          Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

        • 5

          Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..

          Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

        • 6

          RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

          Kadir Gecesi bütün bir insanlığın hidayetine, ümmetin vahdetine, bizlerin kardeşliğine vesile olsun inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

        • 7

          Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

          Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.

          Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

        • 8

          Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

        • 9

          Allahım bizleri rehmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sıratı müstakimden ayırma. Hayırlı kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

          Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmetinden bir damla da olsa, nasiplenmeyi hakeden kullarında eyle bizi. Amin! Kadir Geceniz hayırlı olsun.

          Gül-i Muhammed-i olanlara selam olsun, selam diyarından geçenlere bahar olsun, gönlü hazan olanların gönlü gülistan olsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.

          Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun.

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        Kadir Gecesi ibadetleri
        Kadir Gecesi ibadetleri
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