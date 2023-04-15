Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 tarihinde İslam aleminde ibadetlerle eda edilecek. Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirildiği gece olarak kabul edilen bu mübarek geceye dikkat çekmek için en güzel, resimli Kadir Gecesi mesajları paylaşılacak. Ramazan ayının son on gününe denk gelen kandil gününde eller semaya açılacak ve Allah'tan mağfiret, bağışlanma dilenecek. İşte sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz en güzel, farklı, yeni, kısa, uzun, dualı hadisli ve Resimli Kadir Gecesi mesajları...