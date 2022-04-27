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Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Diyanet 2022: Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Kadir gecesi 27 Nisan yani bugün idrak edilecek. Bu özel günde Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesinde okunması gereken dualar nedir? Soruları yanıtını arıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesini ibadet ederek geçirmek isteyenler Kadir Gecesi ibadetlerini araştırıyor. İşte, Diyanet ile Kadir gecesi ibadetleri ve okunacak dualar...

27.04.2022 - 08:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Müslüman alemi tarafından coşku ile beklenen Kadir gecesi 27 Nisan yani bugün eda edilecek. Bu özel ve kutsal günde milyonlarca vatandaş cami ve mescitlere giderek Kadir Gecesi'ni idrak edecek. Yapılacak ibadetler ile günahların affedileceği Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmek, tövbe etmek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirmek oldukça önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, okunması gereken dualar nelerdir? İşte Diyanet ile Kadir Gecesi ibadetleri...

  • KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    - Kur’ân-ı Kerîm okumak
    - Tevbe istiğfar etmek
    - Salat u selam getirmek
    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
    - Allah’ı çokça zikretmek
    - Sadaka vermek

  • Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

    Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı. 

  • Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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