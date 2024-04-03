Kadir Gecesi ibadetleri: Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler
İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının 27.gecesine denk gelen Kadir Gecesi bol bol ibadet edilecek, namaz kılınacak ve dualar okunacak. Yapılacak ibadetler ile günahların affedileceği Kadir Gecesi'nde bol bol dua etmek, tövbe etmek ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirmek oldukça önemlidir. İşte, Kadir Gecesi ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri
- 1
Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler araştırılıyor. Kadir Gecesine kısa süre kala müminler bugünün feyzinden yararlanmak için ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
- 2
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı. Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî. Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. İlmihalden birkaç sayfa okumalı. Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli. Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli. Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
- 3
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
-
- 4
KADİR GECESİ İÇİN TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
- 5
KADİR GECESİ DUASI
Kadir Gecesi’nde okunacak dualar arasında bu dua yer almaktadır: “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.'
Peygamber Efendimiz Kadir gecesinde bu duâyı okumuştur. 'Allâhümme inneke afüvvün kerîmün’ demek, 'Yâ Rabbî, sen affedicisin, kerîmsin.' demektir. Duânın ikinci bölümü ise; 'Affı seversin, beni de affeyle' anlamına gelir.
Kadir Gecesi'nden pek çok fazilet doğar. Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak en büyük sevaplardan biridir. Hidayete erdirmek ve kalplerde takvayı sağlamak için okunması tavsiye edilmiştir. Kadir Gecesini ihya etmek bin aydan daha hayırlıdır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: (Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır) Kadir Gecesini ibadetlerle anmak, sahih olduğu üzere, sahihtir. Sahih'te Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
- 6
Kim, iman ederek ve sevabını umarak geceyi ibadetle geçirirse, onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu sırada çok dua etmek müstehaptır. Mü'minlerin annesi Aişe validemizin dediğine göre Ey Allah'ın Resulü, ne dersin, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilseydim, o gece hakkında ne derdim? De ki: Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.
Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın yeryüzünü meleklerin inmesiyle bereketlendirdiği bir huzur gecesidir. İyilik, huzur ve merhamet hakim olsun. Bunda mü'min kendini güvende ve huzur içinde hisseder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: (Selam, fecrin başlangıcına kadardır)Barışçıl olarak tanımlandı; İnsanları azaptan korumak için; Allah'a itaat etmeleri sayesinde.
Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesidir. Ayırt edilmesinin nedeni, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e indirdiği gece olması ve Allah'a ibadet ve itaat konusunda onu kabul eden kimse için büyük bir fazilet ve büyük bir sevap içermesidir.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önem ve anlamını anlatan Kadir Suresi, bu mübarek gecede mutlaka okunmalı.
Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
Ey Rabbimiz! Sen, amellerimizi lütfun ve kereminle kabul buyur. Şüphesiz ki, dualarımızı daima işiten, niyetlerimizi bilen yalnız Sensin."
"Ey Rabbimiz! Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azabından koru."
"Ey Rabbimiz! Bu beldeyi tüm afetlerden koru. İçindeki insanlardan, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşitli meyve ve mahsullerle rızıklandır."
"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola iletten sonra, kalbimizi saptırma. Bize kendi lütfunla merhamet et. Çünkü herkesin muradını veren ancak Sensin."
"Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam kıl; kâfirlere karşı bize yardım et."
"Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster ve onunla yürümeyi bize nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster. Ona yönelmemizi engelle."
"İlahi! Bana sağlık, iffet, güvenlik, güzel ahlak ver. Kötü huylardan, kötü isteklerden, din ve dünyaya zarar verecek her türlü şeyden Sana sığınırım. Beni onlardan uzaklaştır."
"İlahi! Gelecekte korkulan herhangi bir musibetin kaygısından, zarardan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım."
-