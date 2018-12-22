Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün boşanacakları iddia edilmişti. Bu iddialardan günler sonra ise Kadir Doğulu sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül’le çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Doğulu, böylece ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.

