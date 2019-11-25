"KUZUM BENİM"

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile bu pozunu takipçileriyle paylaştı. Kucaklarındaki kuzular ile poz veren Doğulu, eşi ile bu karesini, "Üç kuzu, bir koç. Kuzum benim..." notuyla yayınladı.