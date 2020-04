Kadir Doğulu, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu

AA

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan hayranlarıyla internette bir araya gelen Doğulu, Instagram hesabından yaptığı yaklaşık bir saatlik canlı yayında, izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

Doğulu'nun yayınını Türklerin yanı sıra yoğun olarak Arap ülkelerinden olmak üzere yabancı hayranlarıyla birlikte, 9 binin üzerinde kişi izledi.

- "Eşi Neslihan Atagül Doğulu ile sıfır atık projesini 3 yıldır sürdürüyor

Kadir Doğulu, evde kalma sürecinde ilgi alanları üzerine keşifler yapılabileceği önerisinde bulunarak, "Keşifler, her şey olabilir. Bir makasın yapılışı, bir kitap basımı, doğayla ya da hobilerinizle ilgili bir şeyleri merak edebilirsiniz. Araştırmalara ve kendinizi geliştirmeye böyle başlarsanız, araştırma alışkanlığı ve öğrenme merakını da geliştirmiş olursunuz." diye konuştu.

Eşi Neslihan Atagül Doğulu ile 3 yıl önce, sıfır atık projesine başladıklarını aktaran başarılı oyuncu, evde kaldıkları süreçte bunu geliştirdiklerini, evden çıkan her tür maddenin geri dönüşümü üzerine bir kompost sistemi oluşturduklarını söyledi.

Genç oyuncu, okuma ve çeşitli konularda araştırma çalışmalarının yanı sıra bahçeyi ekip biçtiklerini, köpekleri ve tavuklarıyla bu süreci geçirdiklerini aktardı.

Bir izleyicisinin, "Tefekkür sizin hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor" şeklindeki sorusu üzerine, tefekkürün tüm hayatını kapladığının altını çizen Doğulu, şunları kaydetti:

"Tefekkür benliğinden, fikrinden, düşüncelerinden ve zihninden sıyrıldığın yer. O yüzden her an tefekkür edebilmek mümkün olabiliyor. Fiziksel olarak uyanık olduğun anlarda ya da yemek yaparken, film izlerken, kitap okurken yani her an tefekkür edebiliyorsunuz, merak ettiğiniz konularla ilgili. Önce tefekkür ne demek onu anlamak ve hoşunuza gidebilecek konularda tefekkür etmeye başlamak lazım. Bu çok geniş bir konu."

Kadir Doğulu, kul olmanın bilinciyle hayata baktığının altını çizerek, "Bir kul olduğumu her zaman, hiç şaşmadan, 7-24 hatırda tutmaya gayret gösteriyorum. İyi bir kul, duyguya düşmeden konuşabilen ve dinleyebilendir bana sorarsanız. Çünkü duyguya düşmek bir sürü yargıya, alınganlıklara, kırgınlıklara ve kine itebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Marifetin olmazsa hakikati de şeriatı da tarikatı da anlayamazsın"

Doğulu, TRT'de ekrana gelen "Vuslat" dizisinde ele aldıkları tasavvuftaki "marifetullah" makamına ulaşmadan evvel geçilmesi gereken "dört kapı" konusuna da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir doktrini olarak dört kapı, İslam'ın anlaşılabilme biçimi haline getirilmiş. Tasavvufta değil, İslam'da dört makam vardır. Hatta derler ki 'İslam tasavvufla ilgilidir ama tasavvuf İslam'la ilgili değildir.' O yüzden İslam'la ilgilidir dört kapı. Ama bunu anlayabilmek için tasavvuf erbabının kullandığı yöntemleri, yani hakikati kullanmakta fayda var. Biz Vuslat dizisinde, senarist, yönetmenler ve oyuncular olarak elimizden geldiğince dört kapıyı anlatmaya çalıştık. Ama bunların hepsi marifetle yapılabilir zaten. Bir anlamda da aslolan marifettir. Marifetin olmazsa hakikati de şeriatı da tarikatı da anlayamazsın. Şeriat benim anlayışıma göre bir düzen demek ve bu düzen içerisinde yaşadığını fark etmek. Ama bir güzelliğe daha gidilmesi gerektiği hissiyatının da doğduğu yer. Orada da tarik devreye giriyor. Tarik yol demek. Fakat yol kalınası bir şey değildir. Bugünkü tarikat anlayışı cemaatlere, şeyhlere döndü maalesef. Biz bunların hepsine karşıyız. Çünkü tarikat yol demek ve yol geçilir, kalınmaz."

- "Hz. Rabia Hanım'ı hatırlatırım"

Doğulu, ayrıca 19 Nisan'daki doğum günü için sevenlerinden hediye yerine "SosyalBen Vakfı" için açtığı doğum günü kampanyasına destek istedi.

Konuşmasının sonunda, sağlık çalışanları, eczacı, kasiyer, kurye ve çalışmak zorunda olan herkese sabır, sağlık ve güç dileyen Doğulu, "Teşekkürü borç biliyorum. Bizim İslam anlayışındaki 'Rabia'yı hatırlatırım size. Aşkı anlatan, tasavvufta da yeri olan Hz. Rabia Hanım'ı hatırlatırım. O bir pandemi rahatsızlığının içerisine dalar, herkesi iyi eder, yaralarını sarar. Salgından dolayı herkesin girmekten korktuğu odalara, mağaralara, hanelere girer ve hastalanmadan çıkar. Neden çıkar acaba? Kendinizi bu dünyanın dışından ya da bu dünyaya aitmiş gibi hissetmeyin. Bu dünya doğa demek, kafanızı kaldırdığınızda her yer. Dünya, milyarlarca yıl bizden önce de kendini iyi etme ve gideceği hedefe doğru evirme eylemi içerisindeydi. O yüzden kendimizi ondan ayrı düşündüğümüz süre içinde onun bize savaş açtığını düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Jet Sosyete dizisine konuk oldu

"Jet Sosyete" dizisinin dün akşam yayımlanan bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Doğulu, "Bir yıldır duyurduğumuz 'Amiral Battı Kaçıyorusss' adlı tiyatro oyunumuz var. Bir İngiliz oyununun Göksel Kortay ve Haldun Dormen uyarlaması ve oyun komedi. Vodvil denilen tür. Orada 'Caner' diye bir karakteri canlandırıyorum. İlk defa bir komedi projesinde oldum. Bilinçli bir tercihti. Jet Sosyete de hemen arkasından geldiği için çok memnun oldum. Gülse Hanım teklif etti. Biz de davete icabet ettik ve ben çok eğlendim." diye konuştu.