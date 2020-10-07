Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Doğulu, zaman zaman eşi Neslihan Atagül'e sarfettiği aşk dolu sözleri hatılatılınca şunları söyledi:
Olağan olsa gerek, çünkü sorulduğu zaman en hakikati neyse onu söylemeye çalışıyorum. Onu da insanlar sağolsunlar, teveccü edip beğeniyorlar.
38 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin beğenilen bir çift olduklarını söylemesi üzerine "Çok teşekkür ederiz, güzellik gören gözlerde denir ya öyle. Onların gönülleri temiz ve güzel ki, güzellik görüyorlar" dedi.
"MESAFE ZOR"
Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün dizi çekimleri nedeniyle şu aralar Bodrum'da olmasıyla ilgili şu şekilde konuştu:
Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun. Yorulmuyoruz, zevkle yapıyoruz. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Tabii dinlenmeyi de bilmek lazım. Yorulmuyoruz ama arada zihnen ve bedenen dinlenmek lazım.
İkimiz de yaptığımız işin farkındayız. Bize zulh olmasını sebep olacak hallere bürünmüyoruz. Evet, mesafe zor. Evli çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var.
Birbirimize duyduğumuz özlem, hasret daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor. İkimiz de işimizi lağıyıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum.
Kadir Doğulu, bir dizi projesinin yolda olduğunu söyleyerek, "Bir sözleşme sürecini bitirmek üzereyiz diyebilirim. Ocak ayında açıklama yapabileceğiz. Onun dışında yapımcılığını yaptığım bir film var, yurt dışında yayınlanacak onu bitirdik. Yeni bir sinema filmi seti kuruyoruz, yapım şirketi olarak" ifadelerini kullandı.
Kamp yapmayı seven Kadir Doğulu, pandemi sürecinde yaptıklarından bahsederek şunları söyledi:
Bu süreci biz pek evde geçirmedik. Anadolu’da bitirmeye çalıştığım bir belgesel projesi vardı, karavanı aldık İç Anadolu’da gidebildiğimiz yere, yasaların müsaade ettiği biçimde gittik.
Bizim için pek zor geçmedi ama sağlık personeli için çok zor geçti. Bütün sağlık personelinin Allah yardımcısı olsun. Benim için zor yok, mutlaka bir öğreti, bir ibret var.
Buradan bütün bu coğrafyada yaşayan insanı en iyi ibreti alıp, bir sonraki nesle en iyi şekilde miras olarak bırakabilir. Miras dediğiniz yat, para, araba değil, bilgi. Onu da böyle deneyimlerle unutmadan en bilimsel ve en hakiki biçimde aktarmak lazım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!