"MESAFE ZOR"

Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün dizi çekimleri nedeniyle şu aralar Bodrum'da olmasıyla ilgili şu şekilde konuştu:

Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun. Yorulmuyoruz, zevkle yapıyoruz. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Tabii dinlenmeyi de bilmek lazım. Yorulmuyoruz ama arada zihnen ve bedenen dinlenmek lazım.

İkimiz de yaptığımız işin farkındayız. Bize zulh olmasını sebep olacak hallere bürünmüyoruz. Evet, mesafe zor. Evli çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var.

Birbirimize duyduğumuz özlem, hasret daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor. İkimiz de işimizi lağıyıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum.