Doğulu, “Ben oyunculuğu dizi seti, sinema perdesi ya da tiyatro sahnesi diye ayırmıyorum. Oyuncu oyuncudur. Ne görev verirlerse versin hepsini layiğı ile yapar. Dizi setindeyken de, burdayken de disiplinden pek haberim yoktu. Bu kuralları dizi izlerken de, oynarken de aynısını yapmaya çalışıyorum ama buranın kuralları bambaşkaymış. Bu kuralları öğrendiğimde Göksel Hoca vardı. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Bugün burada olmamız tesadüf değil. Ümit ediyorum ki er meydanı dedikleri yerde erlerin ne yaptığını gösterebilmek için ellerimizden gelen çabayı sarf eder ve bu meydana çıkan diğer insanlarla beraber izleyiciye en iyisini aktarmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.