31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Kadir Doğulu, dizi oyuncusu olarak başladığı kariyerine bir ilk ekleyerek tiyatro sahnesine adım attı. Doğulu, usta oyuncular Haldun Dormen ve Göksel Kortay’ın yazdığı “Amiral Battı Kaçıyorusss” sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık iki aydır provaları süren oyunun başrollerinde, ilk kez tiyatro sahnesinde göreceğimiz Kadir Doğulu, Hakan Eratik, Çiğdem Batur, Yeliz Şar ve İstanbul Devlet Opera Ve balesi baş dansçısı Olıver Spence yer alıyor.
Oyundan basın için kısa bir bölüm sunan Doğulu ve ekip, muhabirlerin sorularını cevapladı. Oyuncular, daha sonra herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Doğulu, “Ben oyunculuğu dizi seti, sinema perdesi ya da tiyatro sahnesi diye ayırmıyorum. Oyuncu oyuncudur. Ne görev verirlerse versin hepsini layiğı ile yapar. Dizi setindeyken de, burdayken de disiplinden pek haberim yoktu. Bu kuralları dizi izlerken de, oynarken de aynısını yapmaya çalışıyorum ama buranın kuralları bambaşkaymış. Bu kuralları öğrendiğimde Göksel Hoca vardı. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Bugün burada olmamız tesadüf değil. Ümit ediyorum ki er meydanı dedikleri yerde erlerin ne yaptığını gösterebilmek için ellerimizden gelen çabayı sarf eder ve bu meydana çıkan diğer insanlarla beraber izleyiciye en iyisini aktarmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin, "Oyuna nasıl hazırlandınız? Eşiniz Neslihan Hanım da yardımcı oldu mu?" sorusuna Doğulu, "Sağ olsun sevgili eşim oynamasa da lafları tutuyordu, ben ezberleri yapabileyim diye. Biz birbirimize her zaman destek oluyoruz. Neslihan’la evde oyunun yükseldiği yerler vardı. Biz ona çalışırken komşularımız evde kavga ettiğimizi zannetmişler. Artık kendileri de alıştılar. Buradan kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Bizim de güzel anımız oldu" yanıtını verdi.
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