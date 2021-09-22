Kadınların yazdığı hikaye kitabının geliri omurilik felçlilerine bağışlanacak

AA

İstanbul'da faaliyet gösteren Yazarlık Kulübü'nden 12 kadın, yazdıkları hikayeleri "Yasemin Kokulu Hikayeler" adlı kitapta birleştirdi.

Kitaptan elde edilecek yazar payı, Omurilik Felçliler Derneğine bağışlanacak.

Kitabın yazarlarından Simge Eroğlu, AA muhabirine, babasının yanında muhasebecilik yaptığını ancak küçüklüğünden beri kitap okumaya ve yazmaya çok merakı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kulüpten arkadaşlarıyla bir araya gelerek ortak proje yürüttüklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin çalışmalarını birleştirerek 'Yasemin Kokulu Hikayeler' isimli ilk kitabımızı çıkardık. Bu kitabı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istedik aslında. Gelirin yazar payını Omurilik Felçliler Derneğine aktaracağız. Tüm yazar arkadaşlarımızla kitap satışına destek olup, daha çok derneğe bağışta bulunmak istiyoruz. Bu zor günlerde böyle bir anlamlı projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyuz."

Eroğlu, kitabın içeriğinde sevgiyle birbirine bağlı, güçlü ve cesur kadın hikayelerinin yer aldığını ifade ederek, "Kitabın çok sayıda okura ulaşmasını ve yasemin kokusunun yayılmasını diliyorum." dedi.