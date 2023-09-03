Kadınların Van Gölü'nde farkındalık kampı!

Van'dan gelen Leyla Torun da etkinliğin önemine değinerek, "Çok keyifli etkinlikler yapılıyor. Van Gölü çok güzel. Ancak çevre bilincinin daha çok oluşması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir güzelliğe sahibiz ve ne yazık ki çevre bilincimiz yok. Bu aktivitenin nedeni de çevre bilincine dikkat çekmek ve umuyorum ki amacına ulaşır" diye konuştu.