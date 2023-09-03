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        Haberler Gündem Çevre Kadınların Van Gölü'nde farkındalık kampı!

        Kadınların Van Gölü'nde farkındalık kampı!

        Çevre illerden Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen doğasever 35 kadın, Van Gölü'ne ve doğanın önemine dikkati çekmek için kıyıda kamp kurdu. Bölgede ilk kez kadınlara yönelik kamp düzenlediklerini ifade eden Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, "Van Gölü'nü korumak, çevre temizliği ve doğanın önemine dikkat çekmek amacıyla bu farkındalık etkinliğini düzenledik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:18
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          Vangölü Aktivistleri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kadınlar, Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü sahilinde kamp kurarak, gölde yüzdü, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

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          Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, çevre il ve ilçelerden 35 kadının çocukları ile etkinliğe katıldığını belirtti.

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          Bölgede ilk kez kadınlara yönelik kamp düzenlediklerini ifade eden Dilruba Ercan, "Van Gölü'nü korumak, çevre temizliği ve doğanın önemine dikkat çekmek amacıyla bu farkındalık etkinliğini düzenledik. İki gün sürecek bu kamp kapsamında birbirinden farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda Van Gölü kirliliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Ayrıca bölgemizde kadınların kendi başlarına etkinlik yapabileceğini ve bölgenin güvenli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Van Gölü havzası oldukça güzel ve güvenlidir" dedi.

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          Van'dan gelen Leyla Torun da etkinliğin önemine değinerek, "Çok keyifli etkinlikler yapılıyor. Van Gölü çok güzel. Ancak çevre bilincinin daha çok oluşması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir güzelliğe sahibiz ve ne yazık ki çevre bilincimiz yok. Bu aktivitenin nedeni de çevre bilincine dikkat çekmek ve umuyorum ki amacına ulaşır" diye konuştu.

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          Etkinliğe annesiyle katılan Bejna Tutkal da etkinlikten memnun olduğunu dile getirerek, doğayı çok sevdiğini, kadınlarla birlikte kampta olmaktan keyif aldığını aktardı.

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