Kadınların köy kahkesi mesaisi

“Gaziantep’te bayram telaşı anlatılmaz yaşanır”

Gaziantep’te vatandaşların bayram öncesi mutlaka köy kahkesi yaptığını ya da kilolarla satın aldıklarını söyleyen Suran, “Gaziantep’te bayram telaşı anlatılmaz yaşanır. Her şey gibi yemeklerimizde de, pastalarımızda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Köy kahkesi çok talep görüyor. Vatandaşlar için ekonomik bir tercih oluyor. Halis zeytin yağıyla yapılıyor. Hatta bu imece usulüdür. Bütün komşular toplanır ve köy kahkesi yapılır. Daha sonra ekmek fırınına gidilir ve tepsilerle pişirilir. Köy kahkesi tam bir şifa deposudur. İçinde pekmez vardır. Tereyağı, rezene, kendir tohumu, susamıyla ve çörekotuyla adeta bir şifa deposudur. Ayrıca çok bereketli çıkar. Ekonomik bir lezzettir. Göze ve mideye de hitap eder” dedi.