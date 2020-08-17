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Olayda, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Emine U. evinin önünde halı yıkadı. Su, komşusu ve akrabası olan Asiye U.’nun bahçesine aktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ikili arasında kirli suyun bahçeye akması nedeniyle tartışma çıktı. Emine U. eline geçirdiği kürekle Asiye U.’nun kafasına vurdu. Kafasından yaralanan genç kadın soluğu karakolda aldı.

SAVCI KÜREK KULLANAN KADINA HAPİS İSTEDİ

Yaralanan Asiye U. “Suyu neden bahçeme akıttığını sordum. Odun alırken gelip kafama kürekle vurdu” diyerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Emine U. ise komşusu Asiye U.’nun gideri tıkadığını gördüğünü öne sürerek "Neden diye sorduğumda ‘buranını ağası benim’ dedi.

Eşi ve kayınvalidesi bana hakaret etti. Eşi beni keserle kovaladı. Beni öldürmekle tehdit etti. Ben kimseye kürekle vurmadım” dedi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Emine U. hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istedi. Emine U. asliye ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.