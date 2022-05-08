Kadınların görüntülerini çeken şahıs gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar’da yakalandı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.