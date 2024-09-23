"Kadınların girişimci olmasına destek veriyoruz"

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Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Global Startup Awards, ilk kez Türkiye'de gerçekleşiyor. Garanti BBVA ana sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen etkinlik, İstanbul’u global girişimcilik haritasında önemli bir noktaya taşıyor. Etkinliğe katılan girişimciler ve yatırımcılar, paneller ve atölye çalışmalarında iş birliği fırsatlarını değerlendirirken, 11 Türk Startup'ı da ülkeyi uluslararası arenada temsil ediyor.

EN ÇOK YATIRIM YAPILAN SEKTÖRLER BELLİ OLDU

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Startup Centrum’un 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu oldu. Rapora göre, Türkiye’de en çok yatırım yapılan sektörler; fintech, ulaşım, lojistik, yapay zeka ve makine öğrenimi. Araştırmaya göre, Türkiye’de 2024 yılının ilk yarısında fintech sektörüne 130,8 milyon dolar, yapay zeka ve makine öğrenimine ise 94,2 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. 2024 yılının ilk yarısında ise Türk girişimlerine yapılan toplam yatırım 586,8 milyon dolar.

REKLAM "2006 YILINDA KADIN GİRİŞİMCİ PROGRAMI’NI HAYATA GEÇİRDİK" Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’nın KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA bünyesinde, içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyoruz" diyerek şunları söyledi: "Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik alanına büyük önem veriyor, bu konuyu uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Kadın girişimciliğinden teknoloji girişimciliğine uzanan bir yelpazede, girişimciliğe özel ürün ve hizmetlerle desteklenen çok yönlü ve farklılaşan çalışmalara imza atıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza kadının iş hayatına katılımını, güçlendirilmesini ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2006 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Programı’yla başladık. 18 yıldır kadın girişimcilere yönelik finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma şeklindeki bütüncül çalışmalarla kadınların girişimci olmasına destek veriyoruz. 2015 yılından bu yana da Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’yla hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimleri destekleyip, global pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. 60’dan fazla girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı ise 10 milyon dolara ulaştı. Bu yıl data, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı 5 girişim Garanti BBVA Partners Tech programına dahil oldu. Tüm çalışmalarımızla girişimcilik ekosistemini büyütmeyi, girişimcilere yeni dünya düzeninde ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı ve çoğalmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

"4 FARKLI LOKASYONUMUZDA ÜCRETSİZ ÇALIŞMA ALANLARI SAĞLIYORUZ" Global Startup Awards’un İstanbul’da düzenlenmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimcilik faaliyetlerini yürüten Tech Istanbul kapsamında sunduğu desteklerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner ise etkinlikle ilgili “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tech Istanbul olarak, girişimcilerimize inovatif çözümlerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunuyor, onlara rehberlik eden mentörlerle buluşturuyor, büyüme süreçleri için sayısız imkan sağlıyor ve 4 farklı lokasyonumuzda ücretsiz çalışma alanları sağlıyoruz. Girişimcilerimizin büyüme yolculuklarında İBB, bağlı kuruluş ve iştiraklerinin yanı sıra yatırımcılar ve kurumsal partnerlerle iş birliği içinde olmalarına destek veriyoruz" dedi.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK" İlk kez Türkiye’de düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Global Startup Awards CEO’su Kim Balle de şu açıklamada bulundu: “İstanbul’un yenilikçi ruhu, Global Startup Awards gibi bir etkinlik için ideal bir zemin sunuyor. GSA'nın burada düzenlenmesi, sadece Türk girişimcileri değil, aynı zamanda global ekosistemi de olumlu etkileyecek ve uluslararası iş birliklerini artıracak. Kazanan startup'lar ise GSA Ventures aracılığıyla daha geniş bir yatırımcı ağıyla buluşarak, hem yerel hem de uluslararası sermaye ile desteklenebilecek”