Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu tespit edildi!

        Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu ispatlandı

        Kanada'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda kadınların erkeklere kıyasla aynı derecedeki acıyı daha az hissettikleri ispatlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          McGill ve Toronto üniversitelerinden bir gruparaştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

        • 2

          ERKEKLER ESKİ BİR ACIYA KARŞI DAHA DUYARLI

          Ekibe göre erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi benimsiyor ve bundan dolayı stres ve acıya karşı hassasiyet yaşıyorlar.

        • 3

          KADINLAR İSE ESKİ BİR ACIYA KARŞ SOĞUKKANLI

          Kadınlar ise daha önce yaşadıkları bir acıyı erkeklerden daha farklı bir şekilde hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında soğukkanlı kalabiliyor.

        • 4

          Araştırmacılar, kadınların erkeklere kıyasla acıyı daha az hatırlaması konusuna hala net bir bilimsel açıklama getiremedi.

        • 5

          Bazı araştırmacılar, kadınların doğum sancısını unutması gerektiği için böyle bir kabiliyete sahip olduklarını iddia etti. Ancak Jeffrey Mogil, bunun bilimsel olarak ispatlanmadığını belirtti.

        Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı!
        Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı!
        Aylardır evinin altında yabancı yaşadığını öğrendi!
        Aylardır evinin altında yabancı yaşadığını öğrendi!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Habertürk Anasayfa