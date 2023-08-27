Kadınların erkeklere göre ağrıya daha dayanıklı olduğu ispatlandı
Kanada'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda kadınların erkeklere kıyasla aynı derecedeki acıyı daha az hissettikleri ispatlandı.
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McGill ve Toronto üniversitelerinden bir gruparaştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.
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ERKEKLER ESKİ BİR ACIYA KARŞI DAHA DUYARLI
Ekibe göre erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi benimsiyor ve bundan dolayı stres ve acıya karşı hassasiyet yaşıyorlar.
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KADINLAR İSE ESKİ BİR ACIYA KARŞ SOĞUKKANLI
Kadınlar ise daha önce yaşadıkları bir acıyı erkeklerden daha farklı bir şekilde hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında soğukkanlı kalabiliyor.
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Araştırmacılar, kadınların erkeklere kıyasla acıyı daha az hatırlaması konusuna hala net bir bilimsel açıklama getiremedi.
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Bazı araştırmacılar, kadınların doğum sancısını unutması gerektiği için böyle bir kabiliyete sahip olduklarını iddia etti. Ancak Jeffrey Mogil, bunun bilimsel olarak ispatlanmadığını belirtti.