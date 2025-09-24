Habertürk
        Kadınların el emeği vatandaşlarla buluşuyor | Son dakika haberleri

        Kadınların el emeği "Maharetli Eller Çarşısı"nda vatandaşlarla buluşuyor

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Maharetli Eller Çarşısı ile kadınların el emeğini vatandaşlarla buluşturuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 15:24 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:24
        Kadınların el emeği vatandaşlarla buluşuyor
        Kağıthane Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek olmak amacıyla bir alışveriş merkezinde hayata geçirdiği "Maharetli Eller Çarşısı", kadınların el emeği ürünlerinin satış noktası olarak hizmet veriyor.

        Çarşıda; el yapımı takılardan örgü işlerine, amigurumi bebeklerden iğne oyalarına ve dekoratif hediyeliklere kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

        Ürünlerin fiyatlarını kadın üreticiler kendileri belirlerken, satış ve tanıtım desteği Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından sağlanıyor.

        Projeyle kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve el sanatlarını geleceğe taşımak amaçlanıyor. Aynı zamanda kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik eden Maharetli Eller Çarşısı, yerel üretimin değer kazanmasına katkıda bulunuyor.

        Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Maharetli Eller Çarşısı, kadınlarımızın üretimlerini görünür kılan ve onların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayan bir çalışmadır. Buradaki her ürün, alın teri ve emeğin karşılığıdır. Kadın girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

        #yerel haberler
        #Kağıthane Belediyesi
        #maharetli eller çarşısı
