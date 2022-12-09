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Kadınları fuhşa zorlayan kadın yakalandı!

Konya’da farklı kişilerin kimlikleriyle günlük daire kiralayarak kadınları zorla alıkoyup döverek fuhuş yapmaya zorlayan F.A. ismindeki kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yakalandı. F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 09.12.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kadınları fuhşa zorlayan kadın yakalandı! - Haberler
İHA

Konya'da edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ayrı daireyi farklı kişilerin kimliklerini kullanarak kiralayan ve bu dairelerde kadınlara şiddet uygulayarak zorla alıkoyup fuhuş yaptıran bir kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelinin, cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama ve daha birçok suçtan toplamda 36 adet suç kaydı olan ve 2 ayrı mühür bozma suçundan aranması olan F.A. (27) adlı kadın olduğu tespit edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ikamet adresi tespit edilen F.A. yakalanarak gözaltına alındı. ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarında’ gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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