En önemlisi ise gençliğinizi sonuna kadar yaşamak için düzenli fiziksel aktivite yapmak muhteşem sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Kadınların 10 yaş daha genç hissetmeleri için en iyi günlük güç egzersizlerinden bazılarını paylaşan Blink Fitness'tan Ronny Garcia, uzun ömür söz konusu olduğunda kuvvet antrenmanının muhteşem bir yöntem olduğunu paylaştı. Özellikle bazı hareketlerin kadınların genç kalmasında oldukça etkili olduğunu ve her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.