'Kadınlardan Kısalar' beşinci kez İstanbul'da

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“Directed By Women Turkey” (Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali) “Directed By Women” adıyla, İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası festivalin Türkiye ayağı olarak bilinen festival için geri sayım başladı.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan “Directed By Women Turkey”, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde, Vigor Kültür Sanat sponsorluğunda üç gün boyunca yapılacak film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer alacak.

Bu yıl Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgesel de Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle "Özel Gösterim" ile festivalde yer alacak.

Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film ve yönetmen Berna Gençalp’in belgesel filmi "Kim Mihri" özel gösterimle seyirciyle buluşacak. Ayrıca her sene olduğu gibi festivalde yer alan etkinliklerle alanında önde gelen isimler ağırlanacak. Yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen’le söyleşiler gerçekleştirilecek. Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme "En İyi Film Ödülü" verecek. “Directed By Women Turkey”, 2023’ün bu seneki atölye ve festival sponsorluğunu Vigor Sanat, ödül sponsorluğunu ise Senaristbir üstleniyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen “Directed By Women Turkey”, kadın sinemacıların emekleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.