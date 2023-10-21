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        Haberler Gündem Kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi

        Kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz oturma eylemi

        Van'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:21
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        Gazze için sessiz oturma eylemi
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        Yukarı Norşin Cami önünde toplanan kadın ve çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Gazze'ye selam, direnişe devam" sloganları attı, tekbir getirdi.

        Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi adına açıklama yapan İHH Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Doğan, İsraillin, Gazze Şeridine yönelik saldırılarının bir an önce durması için herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

        Gazze Şeridinin ablukaya alınarak bölgenin toplama kampına çevrildiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

        "Yıllardır süren bombalı saldırılarda, sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldılar. Maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail yönetimi, askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı."

        Kadınlar, açıklamanın ardından bir süre sessiz oturma eylemi yaparak dağıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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