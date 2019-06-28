Yutma zorluğu ve hazımsızlık



Uzun süredir devam eden hazımsızlık, mide ya da yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle diyetinize dikkat ettiğiniz halde geçmeyen bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız, mutlaka hekiminize başvurun. Son dönemlerde ortaya çıkan yutma güçlüğü problemleri yemek borusu ile ilgili problemlerin ya da akciğer kanserinin belirtisi olabilir.