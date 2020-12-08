Kadınlara örnek olmak için başladığı çilek üretiminde taleplere yetişemiyor

Geçen yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde Merkez Mahallesi Muhtarı seçilen ev hanımı Sümran Guyucu Yalçın, işletmecilik konusunda da kadınlara örnek olmak için Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nun tavsiyesiyle organik çilek üretimine başladı. Yalçın, ürünlerine gelen ilgiden memnun.
Yalçın, AA muhabirine, 19 yıllık evliliği olduğunu ve bir kızları bulunduğunu söyledi.
Ağlı'nın ilk kadın muhtarı olduğuna işaret eden Yalçın, "Bir toplantı sırasında Kaymakamımız, çilek yetiştiriciliği projesinden bahsetti. Kaymakamımız ilçede kadınların aktif olarak üretimde yer almasını istiyordu. 'Kadınlar da girişimci olsun' dedi. Özel İdare destekli çilek yetiştiriciliği projesinden bahsetti. Ben de kardeşimle konuştum. Aile işletmesi şeklinde bu işe girmeye karar verdik." dedi.
Babasına ait 30 yıldır ekilmeyen 1,5 dönüm arazide çilek üretimine başladıklarını dile getiren Yalçın, "Araziyi yıllar sonra işleyip ekilebilir hale getirdik. Hiç ekilmediği için organik tarıma elverişliydi. İlaç ya da kimyasal gübre kullanmadık. Ürün organik olduğu için hem çok lezzetli hem de ilgi oldukça fazla. Bizi arıyorlar, siparişi sıraya koyarak ünleri satıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Komşularımız da üretmeyi düşündüklerini söyledi"
Yalçın'ın kardeşi Murat Guyucu da ablasının kendisine projeden bahsettiğini anlatarak, "Çilek yetiştirmeyi hiç bilmiyorduk ama birlikte girdik. Projede Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın, Tarım ve Orman Müdürümüzün çok desteği var. Arazi uzun süredir ekilmediği ve büyük olduğu için komşularımız da destek çıktı. Komşularımızla imece usulü dikimi yaptık." diye konuştu.
İlgiden çok memnun olduklarını vurgulayan Guyucu, "Siparişlere yetiştiremiyoruz. Herkes tadına bakınca çok beğeniyor ve talep artıyor. Ağlı'da ilk kez yetiştiriyoruz. Çileğin yetiştiğini gören komşularımız da üretmeyi düşündüklerini söyledi." dedi.
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