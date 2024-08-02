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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz finale kalamadı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz finale kalamadı

        Paris 2024'te milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale kalamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:12
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        Tuğba Danışmaz finale kalamadı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale kalamadı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar üç adım atlama elemeleri gerçekleştirildi.

        Milli atlet Tuğba Danışmaz, 13.97'lik derecesiyle elemeleri 16'ıncı sırada tamamladı ve finale kalmayı başaramadı.

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